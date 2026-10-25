Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 26 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 26 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak paling beruntung besok Senin, 26 Oktober 2026, menjadi bacaan menarik untuk menyambut awal pekan. 

Setiap zodiak memiliki karakteristik dan tantangan berbeda, mulai dari menghadapi tanggung jawab pekerjaan, mengatur keuangan, menjaga hubungan asmara, hingga menemukan peluang untuk mengembangkan diri.

Memasuki Senin 26 Oktober 2026, sebagian orang mungkin kembali disibukkan dengan rutinitas pekerjaan dan berbagai target yang perlu diselesaikan. 

Karena itu, ramalan 12 zodiak paling beruntung besok dapat menjadi bahan refleksi untuk menentukan prioritas, memperbaiki komunikasi, dan menghadapi aktivitas dengan lebih percaya diri.

Lantas, zodiak apa yang menempati posisi pertama pada Senin, 26 Oktober 2026? 

Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan harian astrologi membahas tema kehidupan seperti hubungan, pekerjaan, dan pengembangan diri berdasarkan interpretasi pergerakan benda langit.

1. Taurus (20 April–20 Mei)

Fokus keberuntungan: keuangan, kestabilan, dan pengambilan keputusan

Taurus menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Senin, 26 Oktober 2026. Zodiak berelemen tanah ini dikenal memiliki sifat tekun, sabar, dan menyukai kestabilan. Karakter tersebut dapat menjadi modal penting untuk menghadapi awal pekan, terutama ketika harus menentukan prioritas pekerjaan dan mengelola kebutuhan finansial.

Dalam urusan karier, Taurus dapat memanfaatkan pendekatan yang sistematis untuk menyelesaikan tanggung jawab. Alih-alih mengambil terlalu banyak pekerjaan sekaligus, cobalah menentukan tugas yang paling mendesak dan memberikan hasil nyata. Jika ada perubahan rencana, tetaplah terbuka terhadap penyesuaian selama keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal.

Dari sisi keuangan, Senin ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau anggaran dan mengevaluasi pengeluaran rutin. Taurus yang sedang berusaha membangun tabungan sebaiknya mempertahankan kebiasaan finansial yang sehat. Apabila muncul tawaran usaha atau peluang penghasilan tambahan, periksa ketentuan serta risikonya sebelum membuat komitmen.

Dalam kehidupan asmara, Taurus dapat memperkuat hubungan melalui perhatian yang konsisten. Pasangan mungkin menghargai kesediaan untuk mendengarkan dan membantu menyelesaikan persoalan sehari-hari. Bagi Taurus yang masih lajang, jangan terburu-buru menentukan kecocokan hanya berdasarkan kesan pertama. Berikan waktu untuk mengenal karakter dan nilai hidup seseorang.

Keberuntungan Taurus besok dapat dimaknai sebagai kesempatan membangun fondasi yang lebih kuat. Dengan menggabungkan kesabaran, ketelitian, dan keterbukaan terhadap masukan, Taurus dapat memulai pekan dengan lebih terarah. Kemajuan tidak harus selalu berupa keuntungan besar; keputusan kecil yang tepat juga dapat membawa manfaat dalam jangka panjang.

2. Leo (23 Juli–22 Agustus)

Fokus keberuntungan: karier, kepercayaan diri, dan kreativitas

Leo menempati posisi kedua dalam daftar zodiak paling beruntung besok, Senin, 26 Oktober 2026. Zodiak berelemen api ini dikenal percaya diri, berani mengambil inisiatif, dan memiliki keinginan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Karakter tersebut dapat membantu Leo menghadapi tantangan awal pekan dengan semangat yang lebih besar.

Dalam bidang karier, Leo dapat memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan hasil kerja yang konkret. Jika memiliki ide yang berpotensi meningkatkan kualitas pekerjaan, sampaikan dengan alasan yang jelas dan rencana pelaksanaan yang realistis. Kepercayaan diri akan lebih meyakinkan apabila didukung persiapan serta kemampuan menerima kritik secara terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 22 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 22 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 20 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 20 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00.55 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 18 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 18 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Minggu, 18 Oktober 2026 | 00.00 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore