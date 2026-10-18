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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Minggu, 18 Oktober 2026, menjadi pengingat bahwa hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan perhatian kepada pasangan, tetapi juga kepedulian terhadap kebahagiaan dan kebutuhan diri sendiri.

Keinginan untuk menciptakan suasana harmonis memang penting, tetapi Libra tetap perlu memastikan bahwa kedamaian dalam hubungan tidak dibangun dengan mengabaikan perasaan pribadi.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang telah memiliki pasangan, kecenderungan menghindari konflik mungkin membuatmu memilih menyimpan sendiri persoalan yang sebenarnya mengganggu pikiran.

Kamu mungkin berharap masalah tersebut mereda dengan sendirinya, padahal perasaan yang terus dipendam berpotensi menimbulkan jarak emosional jika tidak segera dibicarakan.

Karena itu, cobalah menyampaikan kegelisahan dengan cara yang tenang dan terbuka.

Jelaskan apa yang kamu rasakan serta hal-hal yang dibutuhkan tanpa menjadikan pasangan sebagai pihak yang harus disalahkan.

Percakapan yang jujur dapat membantu kedua pihak memahami sudut pandang masing-masing dan menemukan jalan keluar yang lebih sesuai.

Editor: Novia Tri Astuti
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