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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 18 Oktober 2026 | 22.11 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aries Minggu, 18 Oktober 2026: Kendalikan Pengeluaran Akhir Pekan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Aries pada Minggu, 18 Oktober 2026, membutuhkan perhatian lebih agar pengeluaran selama akhir pekan tidak mengganggu kebutuhan yang sudah direncanakan.

Keinginan untuk bersantai dan menikmati waktu luang memang wajar, tetapi kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan dapat membuat anggaran lebih cepat berkurang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Aries pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menggunakan uang, Aries sebaiknya meninjau kembali kebutuhan yang harus dipenuhi dan membedakannya dari keinginan yang masih bisa ditunda.

Pengeluaran untuk makan di luar, hiburan, atau membeli barang tambahan mungkin terasa kecil jika dilakukan sekali, tetapi jumlahnya dapat bertambah ketika tidak dibatasi dengan baik.

Aries tetap dapat menikmati akhir pekan tanpa harus menghilangkan seluruh kegiatan yang menyenangkan.

Caranya adalah menetapkan anggaran khusus untuk hiburan dan memastikan jumlahnya tidak mengurangi dana yang dibutuhkan untuk keperluan utama.

Tagihan rutin, kebutuhan rumah tangga, dan kewajiban keluarga sebaiknya diselesaikan atau disiapkan terlebih dahulu sebelum uang digunakan untuk keperluan lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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