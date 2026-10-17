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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.17 WIB

Ramalan Zodiak Cinta Besok 18 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak cinta besok 18 Oktober 2026 (Magnific/ magnific) - Image

Ramalan zodiak cinta besok 18 Oktober 2026 (Magnific/ magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak cinta besok, 18 Oktober 2026, menghadirkan beragam suasana untuk enam bintang pertama.

Ada yang sibuk dengan urusan lain, ada pula yang justru dipenuhi suasana romantis. Beberapa orang perlu lebih jujur, sementara yang lain butuh waktu untuk menenangkan diri.

Setiap bintang memiliki pesan berbeda tentang cara menjaga hubungan atau menyambut kenalan baru.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (17/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 18 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Perhatianmu hari ini lebih banyak tersedot ke urusan penting lain daripada soal asmara atau kencan romantis.

Jika sudah punya pasangan, minimnya waktu yang kamu berikan bisa membuat dia merasa agak diabaikan olehmu.

Bagi yang masih lajang, semangat untuk mencari kenalan baru juga sedang tidak terlalu besar hari ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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