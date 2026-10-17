Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Sabtu, 17 Oktober 2026: Bangun Kerja Sama yang Baik

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Scorpio pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dan membangun hubungan profesional yang sehat di lingkungan kerja.

Kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik memang menjadi modal penting, tetapi keberhasilan juga dapat dipengaruhi oleh cara menyampaikan gagasan, menerima masukan, dan bekerja bersama orang lain.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya lebih terbuka ketika berhadapan dengan rekan kerja yang memiliki pemikiran berbeda.

Daripada berusaha mempertahankan pendapat sendiri dalam setiap situasi, cobalah memahami alasan di balik pandangan orang lain dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Perbedaan perspektif tidak selalu menjadi penghambat karena masukan dari sudut pandang lain terkadang membantu menemukan cara yang lebih praktis untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kamu tetap dapat menyampaikan pendirian dengan tegas tanpa harus menggunakan kata-kata yang berpotensi menimbulkan ketegangan.

Fokuskan pembicaraan pada persoalan yang perlu diselesaikan, bukan pada keinginan untuk membuktikan bahwa pendapat sendiri paling tepat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Libra Sabtu, 17 Oktober 2026: Perkuat Komunikasi dan Kerja Sama - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Libra Sabtu, 17 Oktober 2026: Perkuat Komunikasi dan Kerja Sama

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.58 WIB

Ramalan Karier Zodiak Virgo Sabtu, 17 Oktober 2026: Asah Kreativitas dan Ketelitian - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Virgo Sabtu, 17 Oktober 2026: Asah Kreativitas dan Ketelitian

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.51 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Sabtu, 17 Oktober 2026: Sambut Peluang dengan Persiapan Matang - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Leo Sabtu, 17 Oktober 2026: Sambut Peluang dengan Persiapan Matang

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.49 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore