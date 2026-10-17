Ramalan Karier Zodiak Scorpio Sabtu, 17 Oktober 2026: Bangun Kerja Sama yang Baik

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Scorpio pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dan membangun hubungan profesional yang sehat di lingkungan kerja.
Kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik memang menjadi modal penting, tetapi keberhasilan juga dapat dipengaruhi oleh cara menyampaikan gagasan, menerima masukan, dan bekerja bersama orang lain.
Scorpio sebaiknya lebih terbuka ketika berhadapan dengan rekan kerja yang memiliki pemikiran berbeda.
Daripada berusaha mempertahankan pendapat sendiri dalam setiap situasi, cobalah memahami alasan di balik pandangan orang lain dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.
Perbedaan perspektif tidak selalu menjadi penghambat karena masukan dari sudut pandang lain terkadang membantu menemukan cara yang lebih praktis untuk menyelesaikan pekerjaan.
Kamu tetap dapat menyampaikan pendirian dengan tegas tanpa harus menggunakan kata-kata yang berpotensi menimbulkan ketegangan.
Fokuskan pembicaraan pada persoalan yang perlu diselesaikan, bukan pada keinginan untuk membuktikan bahwa pendapat sendiri paling tepat.
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