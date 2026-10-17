Ramalan Karier Zodiak Libra Sabtu, 17 Oktober 2026: Perkuat Komunikasi dan Kerja Sama

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Karier Libra pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang jelas serta menjaga hubungan kerja agar tetap harmonis.
Percakapan dengan rekan, diskusi bersama tim, atau saran dari seseorang yang lebih berpengalaman dapat memberikan sudut pandang baru untuk menghadapi pekerjaan.
Libra sebaiknya tidak langsung menolak pendapat yang berbeda dari rencana awal hanya karena gagasan tersebut terasa kurang sesuai dengan kebiasaanmu.
Cobalah memahami alasan di balik setiap saran dan menilai manfaatnya sebelum memutuskan apakah gagasan itu layak diterapkan.
Sikap terbuka dapat membantumu menemukan pendekatan yang lebih efektif sekaligus memperluas pemahaman mengenai persoalan yang sedang dihadapi.
Ketika terlibat dalam pekerjaan kelompok, pastikan setiap anggota tim mengetahui tanggung jawab, target, dan batas waktu yang harus dipenuhi.
Kurangnya kejelasan mengenai pembagian tugas berpotensi menimbulkan kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.
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Jawa Pos
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