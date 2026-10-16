Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Kejujuran Mempererat Asmara, Karier Menanti Kabar

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Sabtu, 17 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya bersikap terbuka dalam hubungan sekaligus tetap waspada terhadap keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan dan kesehatan.
Leo mungkin perlu memberanikan diri membicarakan persoalan yang selama ini dihindari agar tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
Di sisi lain, kesempatan baru dalam karier dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan dan merancang langkah profesional berikutnya.
Kondisi keuangan juga perlu dijaga dengan perencanaan yang cermat, sementara kebiasaan memilih makanan dan minuman secara bijaksana dapat membantu mendukung kebugaran tubuh.
Dengan mengendalikan ego dan mempertimbangkan setiap keputusan secara matang, Leo dapat menjalani akhir pekan dengan lebih terarah.
Asmara
Kehidupan asmara Leo besok menyoroti pentingnya kejujuran dan keberanian untuk membicarakan hal-hal yang selama ini mengganjal dalam hubungan.
Jika ada persoalan yang sengaja kamu sembunyikan dari pasangan karena takut memicu pertengkaran, cobalah mempertimbangkan kembali dampaknya apabila hal tersebut terus dibiarkan.
Menyimpan masalah terlalu lama justru dapat menciptakan jarak emosional dan membuat pasangan bertanya-tanya mengenai perubahan sikapmu.
Pilih waktu yang tepat untuk menyampaikan perasaan dengan tenang, tanpa menyudutkan atau menyalahkan pihak lain.
Leo yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak menganggap percakapan sulit sebagai ancaman terhadap keharmonisan hubungan.
Sebaliknya, keterbukaan dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki kepercayaan dan memahami kebutuhan masing-masing dengan lebih baik.
Berikan ruang kepada pasangan untuk menyampaikan pendapatnya, sekalipun ada bagian dari penjelasannya yang tidak sesuai dengan harapanmu.
Keinginan untuk selalu terlihat kuat atau benar terkadang membuat Leo sulit mengakui kesalahan, padahal sikap rendah hati dapat membantu meredakan ketegangan.
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Jawa Pos
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