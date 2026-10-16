Ramalan Zodiak Cinta Besok 17 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

JawaPos.com – Ramalan zodiak cinta untuk besok, 17 Oktober 2026, siap menemani langkahmu dalam urusan hati.

Setiap bintang membawa pesan yang berbeda tentang hubungan asmara yang sedang atau akan kamu jalani.

Ada yang perlu lebih terbuka kepada pasangan, ada pula yang berpeluang bertemu sosok baru.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Jumat (16/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 17 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Bagi yang sudah punya pasangan, mungkin muncul perasaan bahwa ada masalah serius yang sedang terjadi sekarang.

Daripada terus memikirkannya berlebihan, ajaklah pasangan bicara terbuka lalu selesaikan masalah itu bersama-sama dengan kepala dingin.