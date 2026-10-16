Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.39 WIB

Ramalan Zodiak Karier Besok 17 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak karier besok 17 Oktober 2026 (Magnific/ cookie_studio) - Image

Ramalan zodiak karier besok 17 Oktober 2026 (Magnific/ cookie_studio)

JawaPos.com – Ramalan zodiak sering dibaca orang yang ingin punya gambaran tentang hari yang akan datang.

Untuk urusan karier, prediksi bisa jadi bahan renungan tentang sikap yang sebaiknya diambil di tempat kerja.

Berikut prediksi dunia kerja besok, 17 Oktober 2026, bagi enam bintang pertama dalam daftar.

Setiap bintang punya tantangan dan peluang yang berbeda, jadi baca bagianmu dengan saksama.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Jumat (16/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 17 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini kamu mungkin sulit menjaga konsentrasi di tempat kerja, sehingga waktu terasa agak lambat berlalu.

Meski begitu, usahakan tetap menyelesaikan tugas-tugas yang memang membutuhkan perhatian penuh darimu sebelum jam kerja usai.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Scorpio Jumat, 16 Oktober 2026: Maksimalkan Fokus dan Ketekunan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Jumat, 16 Oktober 2026: Maksimalkan Fokus dan Ketekunan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.37 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Jumat, 16 Oktober 2026: Tunjukkan Kreativitas dan Kepemimpinan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Leo Jumat, 16 Oktober 2026: Tunjukkan Kreativitas dan Kepemimpinan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.32 WIB

Ramalan Karier Zodiak Cancer Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Fokus dan Kendalikan Emosi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Cancer Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Fokus dan Kendalikan Emosi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.25 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore