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Leni Setya Wati
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.52 WIB

Zodiak Pisces, Aquarius, Cancer, dan Libra Diprediksi Berpeluang Mewujudkan Impian pada Oktober 2026

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

Oktober 2026 menjadi periode yang menarik untuk membahas harapan dan peluang baru melalui sudut pandang astrologi.

Sejumlah zodiak digambarkan memiliki karakter yang mendukung perjalanan mereka dalam mengejar cita-cita, baik melalui kesabaran, kepercayaan diri, kreativitas, maupun kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam pembacaan tarot yang menjadi inspirasi artikel ini, terdapat 4 zodiak yang diprediksi berpeluang mewujudkan impian selama Oktober 2026. Keempatnya adalah Pisces, Aquarius, Cancer, dan Libra.

Gambaran keberuntungan yang menyertai masing-masing zodiak mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti asmara, pendidikan, pekerjaan, bisnis, hingga pencapaian finansial.

Meski demikian, ramalan zodiak dan tarot tidak dapat memastikan kejadian pada masa depan.

Prediksi berikut sebaiknya dipahami sebagai hiburan dan bahan refleksi untuk mengenali harapan, menyusun prioritas, serta memperkuat langkah nyata.

Lantas, apa saja impian yang digambarkan berpeluang terwujud bagi keempat zodiak tersebut pada Oktober 2026?

Simak ulasan lengkapnya berikut ini dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Kamis (15/10).

1. Pisces, Kesabaran dan Intuisi Menjadi Bekal Mengejar Impian

Pisces dikenal dalam astrologi sebagai zodiak yang memiliki kepekaan emosional, intuisi kuat, dan kecenderungan bersikap penuh perhatian.

Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang sabar, ramah, romantis, serta mampu memahami perasaan orang lain.

Karakter tersebut menjadi salah satu gambaran yang dikaitkan dengan peluang Pisces dalam mengejar berbagai keinginan pada Oktober 2026.

Dalam pembacaan tarot yang menjadi inspirasi prediksi ini, Pisces digambarkan berpeluang menyaksikan perkembangan positif dari impian yang telah lama diperjuangkan.

Harapan untuk memiliki rumah sendiri, membeli kendaraan pribadi, atau merencanakan perjalanan ke luar negeri menjadi contoh pencapaian yang mungkin ingin diwujudkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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