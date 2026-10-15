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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.37 WIB

Ramalan Karier Zodiak Cancer Kamis, 15 Oktober 2026: Hadapi Kritik dengan Pikiran Terbuka

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Cancer pada Kamis, 15 Oktober 2026, membutuhkan kemampuan menjaga konsentrasi dan mengelola perasaan ketika menghadapi tekanan maupun perbedaan pendapat di lingkungan kerja.

Kesungguhan dalam menyelesaikan tanggung jawab tetap perlu diimbangi dengan sikap tenang agar komentar dari orang lain tidak mengganggu produktivitas atau membuatmu kehilangan kepercayaan diri.

Berikut ramalan karier zodiak Cancer pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cancer mungkin merasa kurang nyaman ketika menerima kritik, terlebih jika sudah mencurahkan banyak tenaga untuk menghasilkan pekerjaan yang baik.

Meski demikian, jangan terburu-buru menganggap masukan tersebut sebagai tanda bahwa kemampuanmu diragukan.

Cobalah menilai setiap komentar secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat bagian yang memang perlu diperbaiki atau disempurnakan.

Jika menemukan kekurangan, segera susun langkah perbaikan yang sesuai agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih memuaskan.

Kemampuan menerima evaluasi secara dewasa dapat membantu Cancer berkembang sekaligus membangun hubungan profesional yang lebih baik dengan rekan kerja maupun atasan.

Editor: Novia Tri Astuti
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