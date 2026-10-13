Ramalan Karier Zodiak Scorpio Selasa, 13 Oktober 2026: Utamakan Ketelitian dalam Bekerja

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Perjalanan karier Scorpio pada Selasa, 13 Oktober 2026 berpotensi berjalan lebih lancar jika kamu mampu menjaga ketelitian dan tidak terburu-buru menyelesaikan setiap tanggung jawab.
Banyaknya pekerjaan yang harus ditangani mungkin membuatmu ingin segera menuntaskan semuanya, tetapi hasil yang baik tetap membutuhkan perhatian terhadap detail dan pemeriksaan yang memadai.
Karena itu, Scorpio sebaiknya mengutamakan kualitas pekerjaan daripada sekadar mengejar kecepatan penyelesaian.
Sebelum mengirim laporan, menyerahkan dokumen, atau menyampaikan hasil pekerjaan kepada atasan, luangkan waktu untuk memeriksa kembali seluruh bagian yang telah diselesaikan.
Pastikan angka, informasi, dan penulisan sudah sesuai agar kekeliruan kecil tidak menimbulkan persoalan tambahan di kemudian hari.
Kebiasaan melakukan pemeriksaan ulang dapat membantu Scorpio mempertahankan kualitas kerja, terutama ketika menangani tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan pemahaman mendalam.
Ketelitian juga dapat menjadi nilai tambah ketika kamu harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup rumit.
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Jawa Pos
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