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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 13 Oktober 2026 | 12.37 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn./Freepik/ natality - Image

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn./Freepik/ natality

JawaPos.com - Jika baru-baru ini menghadapi hambatan atau rintangan tak terduga dalam masalah keluarga, sebuah solusi mulai terlihat jelas bagi zodiak sagitarius. Masalah dengan orang tua dan orang-orang terkasih akan terselesaikan tanpa terlalu banyak kesalahpahaman. 

Cukup fokus pada komunikasi yang jelas dan kebencian akan sirna. Pada penghujung hari, sagitarius akan berada di tengah-tengah orang-orang yang ceria dan memancarkan energi positif.

Zodiak capricorn merasa bersemangat tentang beberapa aspek penting dalam hidup. Capricorn harus mempertahankan sikap positif dan menggunakan pemikiran rasional serta praktis untuk situasi yang menantang. 

Hari ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi capricorn untuk berhubungan kembali dengan orang-orang yang sudah lama tidak ditemui.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus meluangkan waktu bersama pasangan karena hal itu akan membangkitkan kembali gairah dalam hubunganmu. Terkait karir, kegigihan sagitarius saat menghadapi situasi sulit memungkinkan untuk berhasil.

Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga jika memiliki beberapa masalah fisik yang muncul. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Ini akan menjadi hari yang penuh gairah dan menyenangkan dengan pasangan. Sagitarius harus meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama.

Editor: Hanny Suwindari
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