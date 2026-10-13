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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 13 Oktober 2026 | 09.35 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Saat ini akan menjadi momen yang tepat bagi zodiak gemini untuk mengalihkan perhatian. Gemini harus mundur sejenak dan menjernihkan pikiran dengan pergi berjalan-jalan. 

Hubungi seorang mentor atau cobalah berkirim pesan dengan teman. Beristirahat tidak pernah mudah, tetapi lakukanlah. Setelah itu, gemini akan berpikir tindakan tersebut adalah hal terbaik untuk saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa memberikan kejutan kepada pasangan untuk menunjukkan kasih sayang padanya. Terkait karir, gemini harus berorientasi pada tindakan dan tetap tenang agar berhasil.

Sementara itu, peningkatan produktivitas akan membantu peningkatan suasana hati dan kesehatan. Terkait keuangan, berbagilah setelah gemini akhirnya menerima manfaat dari beberapa investasi yang dilakukan di masa lalu.

Cinta Gemini

Hari ini adalah hari penuh kejutan bagi gemini yang menjalin hubungan romantis. Cobalah mengejutkan pasangan dan tunjukkan kasih sayang kepadanya. 

Gemini akan melihat hal yang sama kembali dalam berbagai cara yang menghangatkan hati. Kalian berdua juga bisa menikmati malam yang indah bersama.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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