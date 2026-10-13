Ramalan Zodiak Aquarius 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa terdorong untuk meregangkan otot karena kesal. Kendalikan amarahmu, terutama jika seseorang membuat tegang. Mengambil langkah awal dan mencoba berkomunikasi adalah salah satu cara untuk keluar dari situasi yang buruk.

Mungkin, aquarius harus terlibat dalam hal-hal yang memberi kegembiraan. Kelilingi diri sendiri dengan orang-orang yang memancarkan kebahagiaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius bisa mencoba mengejutkan pasangan dengan isyarat romantis yang tak terduga. Terkait karir, berikan yang terbaik agar aquarius segera mendapatkan rekomendasi dari atasan.

Sementara itu, segera periksakan diri ke dokter jika memiliki kekhawatiran tentang kesehatan. Pada sisi keuangan, aquarius harus mengerahkan usaha ekstra dalam urusan keuangan guna mendapatkan keuntungan.

Cinta Aquarius

Suasana romantis tampaknya hadir, baik aquarius lajang maupun berpasangan. Waktu luang yang aquarius miliki hari ini memungkinkan untuk lebih kreatif dalam mengekspresikan perasaan.

Jika berpasangan, cobalah mengejutkan pasangan dengan isyarat romantis yang tak terduga. Dia pasti akan memperhatikan dan menghargainya.