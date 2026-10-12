Ramalan Karier Zodiak Capricorn Senin, 12 Oktober 2026: Adaptif Hadapi Perubahan di Tempat Kerja

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Capricorn mungkin perlu menyesuaikan diri dengan dinamika pekerjaan yang berubah pada Senin, 12 Oktober 2026.
Perubahan jadwal, bertambahnya tugas, atau munculnya arahan baru dapat membuat rencana yang sebelumnya sudah disusun harus diperbaiki kembali.
Kondisi tersebut mungkin terasa kurang nyaman bagi Capricorn yang terbiasa bekerja dengan persiapan matang dan alur yang teratur.
Meski demikian, perubahan tidak selalu membawa kesulitan karena situasi baru juga dapat membuka kesempatan untuk menemukan metode kerja yang lebih efisien.
Capricorn sebaiknya memberikan ruang bagi penyesuaian tanpa mengabaikan tanggung jawab utama yang harus diselesaikan.
Mulailah dengan menentukan pekerjaan yang paling mendesak, kemudian sesuaikan urutannya berdasarkan tenggat waktu dan tingkat kepentingan.
Ketika beberapa tugas datang hampir bersamaan, hindari mengerjakan semuanya sekaligus tanpa perencanaan yang jelas.
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Jawa Pos
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