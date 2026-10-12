Ramalan Zodiak Gemini 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika memungkinkan, sebuah acara bisa berlangsung hari ini, zodiak gemini. Hal ini bisa berkembang menjadi lebih dari sekadar waktu bersenang-senang.

Gemini mungkin terlibat dalam percakapan dengan orang-orang yang akan menjadi kontak bisnis atau kontak sosial yang berharga. Bersenang-senanglah, apa pun yang dilakukan hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Senin, 12 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus tetap tenang dan peka saat pasangan mudah marah tanpa alasan. Terkait karir, manfaatkan peluang yang datang di bidang profesional untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Sementara itu, gemini mampu mewujudkan semua aspirasi kebugaran jika mengikuti pola makan sehat dan berolahraga teratur. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.

Cinta Gemini

Tetaplah tenang saat pasangan mudah marah tanpa alasan. Pastikan peka terhadap kebutuhan pasanganmu. Sifat mudah marahnya hanya sementara, jadi cobalah untuk bersabar dan tetap tenang.

Mengalah akan membantu hubunganmu dan membuat pasangan tidak merasa kesal dengan perlakuan gemini.