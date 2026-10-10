3 Shio yang Makin Banyak Duit di Bulan Oktober 2026, Akhir Tahun Dompet Selalu Tebal

Shio yang diramalkan banyak duit di bulan Oktober 2026 saat akhir tahun dompet selalu tebal. (dok: pexels)
JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api sangat mungkin berjalan dengan penuh kegembiraan bagi sebagian orang.
Segelintir orang diprediksi akan memperoleh serangkaian keberuntungan yang mengundang datangnya rezeki ke hidup yang bersangkutan.
Sederet kebaikan pun dirasakan yang mana membuat momen akhir tahun bisa dilalui dengan suka cita jauh dari berbagai macam persoalan ekonomi.
Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan banyak duit di bulan Oktober 2026 saat akhir tahun dompet selalu tebal.
1. Shio Naga
Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio naga diramalkan akan memperoleh banyak keberuntungan di bulan Oktober 2026 ini.
Astrolog meyakini, keberuntungan akan datang menghampiri dan memberikan mereka kelancaran rezeki.
Pundi-pundi rupiah dimungkinkan datang dari banyak tempat, salah satunya melalui beberapa jalan baru.
Berawal dari kemauan untuk mencoba berbagai hal baru, niat baik mereka pun diikuti dengan berbagai macam rezeki yang penuh berkah.
2. Shio Monyet
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