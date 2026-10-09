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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.52 WIB

Tak Betah Jadi Karyawan, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Mental Pengusaha Sukses

ilustrasi pengusaha sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pengusaha sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Membangun bisnis bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan keberanian untuk mengambil risiko, kemampuan membaca peluang, kreativitas dalam menciptakan inovasi, serta konsistensi agar usaha dapat berkembang dalam jangka panjang.

Seorang pengusaha juga harus mampu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan pasar hingga mengelola keuangan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Perpaduan karakter tersebut dapat membantu seseorang menjalankan bisnis dengan lebih terarah.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat yang mendukung perjalanan kewirausahaan. Mulai dari imajinasi yang luas hingga kedisiplinan dalam mengelola usaha, karakter mereka dianggap cocok untuk merintis bisnis sendiri.

Dilansir dari Asotalk, terdapat lima zodiak yang dinilai memiliki potensi menjadi pengusaha sukses berdasarkan karakteristik astrologi. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

1. Pisces, Punya Imajinasi Luas dan Berani Bermimpi Besar

Pisces dikenal memiliki kreativitas tinggi, imajinasi yang kuat, serta kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kombinasi tersebut membuat mereka mampu melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam dunia usaha, kemampuan ini dapat membantu Pisces menciptakan produk atau layanan yang dekat dengan kebutuhan pelanggan. Mereka juga cenderung memiliki banyak gagasan yang bisa dikembangkan menjadi peluang bisnis.

Bagi Pisces, membangun usaha bukan sekadar mengejar keuntungan, melainkan juga mewujudkan ide yang memiliki nilai bagi orang lain. Jika mampu menggabungkan kreativitas dengan perencanaan yang matang, potensi tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan bisnis.

2. Capricorn, Disiplin dan Berorientasi pada Kesuksesan

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang tekun, terorganisasi, dan memiliki komitmen kuat terhadap tujuan. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan, terutama jika sudah menetapkan target yang ingin dicapai.

Keinginan untuk memperoleh kestabilan finansial juga dapat mendorong Capricorn untuk membangun usaha sendiri. Mereka cenderung menyukai perencanaan yang terstruktur dan berusaha memastikan setiap keputusan memiliki pertimbangan yang jelas.

Dalam menjalankan bisnis, kedisiplinan dan kemampuan mengatur pekerjaan menjadi keunggulan yang dapat membantu Capricorn menghadapi persaingan. Dengan strategi yang tepat, mereka berpeluang membangun usaha secara bertahap hingga mencapai kestabilan jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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