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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.27 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Waspadai Pengeluaran Mendadak

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Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo mengingatkan Sagitarius untuk lebih memperhatikan kebahagiaan diri sendiri di tengah kesibukan. Anda tidak harus melakukan sesuatu yang besar untuk menikmati hari.

Meluangkan waktu untuk menjalankan hobi atau melakukan aktivitas sederhana yang disukai dapat membantu memperbaiki suasana hati. Selain itu, biasakan mengonsumsi buah dan sayuran agar kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi.

Dalam kehidupan asmara, Sagitarius yang sudah memiliki pasangan mungkin menghadapi perbedaan pendapat atau pertengkaran kecil. Jangan biarkan persoalan sepele berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Sementara itu, rutinitas pekerjaan yang monoton bisa membuat Anda kehilangan semangat. Mencoba pendekatan baru dan mencari tantangan berbeda dapat membantu mengembalikan motivasi.

Dari sisi keuangan, ada kemungkinan muncul pengeluaran tak terduga yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga atau perjalanan. Karena itu, penting untuk mengatur anggaran dengan cermat.

Di tengah kondisi tersebut, peluang mendapatkan penghasilan tambahan juga layak dipertimbangkan, terutama jika Anda memiliki rencana jangka panjang untuk memperkuat kondisi finansial.

Mari simak ramalan zodiak Sagitarius secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Sagitarius

Kehidupan asmara Sagitarius berpotensi terasa lebih hangat apabila Anda bersedia menunjukkan perhatian secara terbuka.

Editor: Hanny Suwindari
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