Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 9 Oktober 2026: Kelola Energi dan Jaga Kebugaran

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur aktivitas secara seimbang agar semangat yang meningkat tidak berujung pada kelelahan.

Dorongan untuk menyelesaikan banyak urusan mungkin terasa lebih kuat, tetapi Libra tetap perlu memperhatikan kemampuan tubuh dalam menjalani rutinitas sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Energi yang melimpah dapat membantu Libra lebih aktif, tetapi jangan sampai keinginan untuk terus bergerak membuat waktu istirahat terabaikan.

Jika sejak pagi sudah menjalani berbagai pekerjaan, sisihkan jeda di antara kegiatan agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Memaksakan diri menyelesaikan seluruh aktivitas tanpa berhenti dapat membuat badan terasa semakin lelah ketika memasuki sore atau malam hari.

Karena itu, susun jadwal yang memberikan ruang untuk bekerja sekaligus beristirahat secara teratur.