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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.43 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi berpeluang menikmati hari yang penuh kemudahan pada Jumat (9/10).

Kepercayaan diri yang meningkat membantu Anda mengambil langkah penting dengan lebih mantap.

Sejumlah peluang positif juga terbuka dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan Pisces.

Manfaatkan momentum ini untuk memperluas pergaulan dan mengembangkan potensi diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Jumat (9/10), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Hari ini membawa sejumlah peluang menguntungkan bagi Pisces. Kepercayaan diri yang meningkat membantu Anda mengambil keputusan besar dengan lebih yakin.

Kesempatan membangun lingkaran pertemanan baru juga terbuka. Manfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas relasi dan mendapatkan pengalaman berharga.

Cinta Pisces

Hubungan asmara Pisces diperkirakan berjalan harmonis. Sikap ramah dan pengertian membuat komunikasi dengan pasangan terasa lebih nyaman.

Pertahankan kebiasaan saling menghargai dalam hubungan. Luangkan waktu bersama agar kedekatan emosional semakin kuat.

Karir Pisces

Pisces berpeluang menunjukkan kemampuan melalui pendekatan yang unik. Kreativitas tersebut dapat membantu Anda meraih hasil kerja yang memuaskan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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