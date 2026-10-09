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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Zodiak Libra 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu menjaga semangat dan pikiran positif dalam menjalani aktivitas pada Jumat, 9 Oktober 2026. Sejumlah hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga kesabaran menjadi kunci untuk menghadapi berbagai situasi yang muncul sepanjang hari.

Dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi, Libra disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Mengendalikan emosi, menjaga komunikasi, dan tetap berpikir tenang akan membantu Anda melewati tantangan dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (9/10), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Hari ini mungkin terasa kurang dinamis bagi Libra. Beberapa rencana berpotensi berjalan lambat sehingga hasil yang diharapkan belum bisa segera terwujud. Meski demikian, jangan biarkan keadaan tersebut memadamkan semangat Anda.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai kesalahpahaman apabila Anda terlalu serius menanggapi setiap persoalan. Reaksi berlebihan terhadap perkataan atau sikap pasangan dapat memicu ketegangan yang sebenarnya bisa dihindari. Karena itu, cobalah melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas sebelum memberikan respons.

Kesabaran dan kasih sayang perlu lebih ditonjolkan dalam hubungan. Berikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan pendapatnya dan hindari memperpanjang perdebatan yang tidak perlu. Dengan komunikasi yang tenang dan sikap saling memahami, Anda dapat menjaga hubungan tetap harmonis meski menghadapi perbedaan.

Karier Libra

Situasi di tempat kerja mungkin tidak berjalan sesuai keinginan. Anda berpotensi menghadapi keadaan yang mengecewakan, mulai dari hasil pekerjaan yang belum memuaskan hingga suasana kerja yang kurang mendukung. Kondisi ini bisa menimbulkan kekhawatiran, terutama jika Anda memiliki target yang harus segera dicapai.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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