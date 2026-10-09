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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.36 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Tekanan mental berpotensi muncul dan memengaruhi konsentrasi, sehingga Anda disarankan untuk menjaga ketenangan serta menghindari pertengkaran yang tidak perlu.

Kehati-hatian juga diperlukan dalam pekerjaan, hubungan asmara, dan pengelolaan keuangan.

Meluangkan waktu untuk beristirahat dan menenangkan pikiran dapat membantu Capricorn menghadapi tantangan dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (9/10), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn mungkin menghadapi tekanan mental yang membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya.

Berbagai persoalan yang muncul berpotensi mengganggu ketenangan dan membuat Anda lebih mudah terpancing emosi. 

Karena itu, penting untuk menjaga sikap tetap ramah serta menghindari perdebatan yang tidak membawa manfaat.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam hal komunikasi.

Anda disarankan untuk lebih santai dan menyisipkan humor ketika berbicara dengan pasangan. 

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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