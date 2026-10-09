Ramalan Zodiak Taurus Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Asmara Romantis, Waspadai Pengeluaran Keluarga

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo diperkirakan membuat suasana hati Taurus sedikit berubah-ubah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga emosi agar tidak memengaruhi cara Anda berkomunikasi dan mengambil keputusan.
Jika menghadapi persoalan di rumah, cobalah menyelesaikannya dengan kepala dingin tanpa melampiaskan kekesalan kepada orang lain.
Dari sisi kesehatan, Taurus disarankan untuk mulai memperhatikan pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan berminyak dan berlemak. Pilihlah makanan yang lebih ringan dan bergizi agar tubuh tetap terasa nyaman.
Sementara itu, kehidupan rumah tangga berpotensi berjalan harmonis, terutama jika Anda dan pasangan bersedia meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan.
Dilansir dari Astrotalk, ini ramalan zodiak Taurus secara lebih lengkap mulai dari cinta, keuangan, karier, dan kesehatan.
Cinta Taurus
Kehidupan asmara Taurus yang sudah menikah diprediksi dipenuhi kehangatan dan suasana romantis.
Momen kebersamaan dapat menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan sekaligus membicarakan rencana masa depan. Sebagian pasangan mungkin mulai mempertimbangkan kemungkinan menambah anggota keluarga.
Meski demikian, keputusan besar yang berkaitan dengan keluarga sebaiknya dibicarakan secara terbuka.
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