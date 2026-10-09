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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.05 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Atur Uang dan Hindari Risiko

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu dikelola dengan lebih cermat agar pengeluaran yang muncul di luar perkiraan tidak mengganggu kestabilan anggaran.

Meski pemasukan masih cukup terkendali, kebiasaan mengeluarkan uang tanpa perencanaan bisa membuat dana yang tersedia lebih cepat berkurang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces disarankan mulai menetapkan batas pengeluaran yang jelas, terutama ketika berhadapan dengan permintaan bantuan dari orang lain.

Keinginan untuk menyenangkan orang sekitar terkadang membuat Pisces sulit menolak, bahkan ketika kondisi keuangan pribadi sebenarnya membutuhkan perhatian.

Sikap dermawan memang patut dipertahankan, tetapi Anda juga perlu memastikan bahwa kebutuhan sendiri tetap terpenuhi.

Jangan merasa harus selalu memberikan bantuan dalam bentuk uang hanya demi menjaga hubungan baik dengan seseorang.

Jika ada orang yang meminta pinjaman, pertimbangkan kemampuan finansial terlebih dahulu dan jangan mengabaikan risiko uang tersebut sulit dikembalikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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