Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Tenangkan Pikiran dan Jaga Kedekatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026 membutuhkan sikap yang lebih tenang agar berbagai pikiran tidak memengaruhi cara memandang hubungan.
Capricorn mungkin terlalu sibuk memikirkan sikap pasangan hingga persoalan sederhana terasa lebih rumit daripada kenyataannya.
Ketika pasangan terlihat pendiam atau sedang disibukkan oleh urusan pribadi, jangan buru-buru menganggap perubahan tersebut sebagai tanda bahwa perasaannya mulai berkurang.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan dapat membantu mengurangi kekhawatiran yang muncul akibat kesalahpahaman.
Jika terdapat sikap atau perkataan yang membuat hati kurang nyaman, cobalah menanyakannya secara langsung dengan bahasa yang lembut.
Hindari menyusun berbagai dugaan sebelum mengetahui keadaan sebenarnya karena hal tersebut justru dapat membuat pikiran semakin terbebani.
Percakapan yang jujur memberi kesempatan bagi Capricorn dan pasangan untuk menjelaskan perasaan masing-masing tanpa harus memperpanjang persoalan.
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Jawa Pos
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