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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 9 Oktober 2026: Redakan Konflik dengan Hati Terbuka

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Jumat, 9 Oktober 2026 mungkin diwarnai ketegangan kecil yang membutuhkan kesabaran dan komunikasi terbuka agar tidak berkembang menjadi persoalan berkepanjangan.

Perbedaan cara menyampaikan perasaan atau respons yang kurang tepat dapat membuat hubungan terasa lebih sensitif dari biasanya.

Scorpio sebaiknya tidak langsung berasumsi ketika pasangan terlihat lebih pendiam atau memberikan tanggapan yang berbeda dari harapan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Scorpio pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, suasana hati yang kurang stabil dapat memengaruhi cara menanggapi perkataan maupun sikap orang terdekat.

Persoalan sederhana bahkan berisiko memicu perdebatan apabila keduanya sama-sama mempertahankan pendapat tanpa berusaha memahami sudut pandang masing-masing.

Jika ada hal yang mengganjal, cobalah membuka percakapan ketika suasana sudah cukup tenang.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan perasaannya tanpa memotong pembicaraan atau terburu-buru menarik kesimpulan.

Editor: Novia Tri Astuti
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