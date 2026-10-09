Ramalan Zodiak Cancer 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)
JawaPos.com - Rasa sakit dan nyeri yang samar-samar dapat membuat zodiak cancer merasa sedikit kurang sehat. Cancer mungkin tidak dapat mengetahui mengapa mengalami rasa sakit ini, karena tidak ada alasan yang jelas.
Jangan berasumsi yang terburuk. Kondisi cancer mungkin hanya disebabkan oleh peningkatan ketegangan saraf dan stres, jadi beristirahatlah dan rilekslah hari ini. Kembalilah ke rutinitas seperti biasa besok.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 9 Oktober 2026.
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Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer harus memilih pasangan yang menghormati dan dapat membuatmu bahagia. Terkait karir, bersantai dan nikmati waktu bersama teman-teman setelah mengalami beberapa kekacauan di kantor.
Sementara itu, tingkat stres yang rendah akan membantu menurunkan tekanan darah serta membuat cancer merasa lega. Terkait keuangan, cancer akan mendapatkan hasil dari semua investasi yang dilakukan dan perlu meletakkan fondasi untuk masa depan yang stabil.
Cinta Cancer
Jujurlah tentang apa yang cancer cari dalam diri seorang pasangan. Cancer cenderung mencari kualitas pada orang yang salah.
Jujurlah pada diri sendiri dan pikirkan tentang kebahagiaan jangka panjangmu. Pilihlah seseorang yang menghormati dan dapat membuatmu bahagia.
Karir Cancer
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