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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Jumat, 9 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dengan Lembut

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Jumat, 9 Oktober 2026 membutuhkan lebih banyak kelembutan, terutama ketika pikiran sedang dipenuhi persoalan yang belum menemukan penyelesaian.

Gemini mungkin terbiasa berusaha menyelesaikan masalah sendiri, tetapi mempertahankan sikap kuat bukan berarti harus menyembunyikan seluruh perasaan dari pasangan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih nyaman dan saling memahami.

Pasangan mungkin ingin mengetahui apa yang sedang dirasakan Gemini agar bisa memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan.

Jika belakangan ini Gemini lebih mudah tersinggung atau cenderung menarik diri, cobalah menjelaskan keadaan tersebut dengan tenang.

Sampaikan apa yang mengganggu pikiran tanpa melampiaskan emosi kepada pasangan yang sebenarnya ingin membantu.

Komunikasi yang jujur akan lebih bermanfaat daripada membiarkan pasangan terus menebak-nebak penyebab perubahan sikap.

Editor: Novia Tri Astuti
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