Rezeki Datang Silih Berganti, 5 Weton Ini Dipercaya Sulit Jatuh Miskin

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran yang dipercaya mempunyai pengaruh tertentu terhadap kehidupan seseorang.

Dari sekian banyak kombinasi weton, ada beberapa yang diyakini mempunyai keberuntungan finansial lebih kuat. Mereka digambarkan sebagai sosok yang meski menikmati hidup dan tidak selalu terlihat bekerja keras, tetap memiliki jalan rezeki yang terbuka.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki keberuntungan dalam urusan harta dan rezeki.

1. Jumat Legi Jumat Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki aura kemakmuran. Orang yang lahir pada weton ini disebut mempunyai daya tarik dan kemampuan membangun relasi yang baik, sehingga peluang baru kerap datang melalui orang-orang di sekitarnya.

Mereka juga digambarkan cukup pandai melihat kesempatan dalam bisnis maupun pekerjaan. Walaupun menyukai kehidupan yang nyaman dan terkadang gemar mengeluarkan uang untuk kesenangan, rezeki mereka dipercaya tetap mengalir.

Dalam kepercayaan tersebut, keberuntungan Jumat Legi bahkan digambarkan seperti memiliki cadangan rezeki yang selalu muncul ketika dibutuhkan.

2. Rabu Wage Pemilik weton Rabu Wage dipercaya mempunyai karakter yang tenang dalam menghadapi urusan kehidupan, termasuk masalah keuangan. Rezeki mereka disebut dapat muncul dari kesempatan sederhana yang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang bernilai.

Mereka tidak selalu digambarkan sebagai orang yang mengejar kekayaan secara agresif. Namun, ketika memperoleh peluang, hasil yang didapat dipercaya cukup besar.

Karena itu, Rabu Wage kerap dianggap sebagai salah satu weton yang memiliki aliran rezeki relatif lancar, meski gaya hidupnya terlihat santai dan terkadang boros.