Rezeki Makin Lancar, 4 Shio Ini Diramal Bisa Mewujudkan Rumah Impian hingga Mobil Baru

4 Shio yang Berpotensi Bisa Membeli Rumah Impian dan Mobil Baru di Tahun Ini

JawaPos.com – Menjelang penghujung 2026, berbagai ramalan mengenai keberuntungan finansial kembali menarik perhatian. Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya.

Menurut kepercayaan tersebut, sejumlah shio disebut memiliki peluang lebih baik dalam urusan rezeki dan keuangan. Kondisi finansial yang membaik bahkan diyakini dapat membuka kesempatan untuk mewujudkan sejumlah impian, termasuk memiliki kendaraan baru maupun rumah idaman.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan finansial menjelang akhir tahun 2026. Berikut daftarnya.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang gigih, pekerja keras, dan mampu bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan. Sifat pantang menyerah tersebut dipercaya menjadi salah satu modal mereka dalam mengejar kondisi finansial yang lebih baik.

Memasuki penghujung tahun, Shio Tikus diramalkan mendapat semakin banyak kesempatan untuk meningkatkan pemasukan. Peluang tersebut dapat berupa usaha baru, pekerjaan, bonus, maupun keuntungan yang datang dari sumber yang tidak disangka-sangka.

Jika mampu mengelola pemasukan dengan baik, tambahan rezeki tersebut diyakini dapat membantu mereka mengumpulkan dana untuk kebutuhan besar. Rumah yang selama ini diimpikan maupun kendaraan baru pun disebut berpeluang masuk dalam daftar pencapaian mereka.

2. Shio Naga Shio Naga termasuk sosok yang dikenal memiliki visi besar dan keberanian dalam mengambil keputusan. Mereka juga cenderung berani menghadapi risiko ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan.

Dalam ramalan akhir 2026, Shio Naga disebut memasuki fase memetik hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Proyek yang sempat tertunda berpotensi kembali berjalan, sementara investasi atau pekerjaan yang sebelumnya belum memberikan hasil dapat mulai menunjukkan perkembangan.

Ada pula peluang memperoleh pemasukan tambahan melalui kerja sama maupun bantuan dari lingkungan terdekat. Jika kondisi keuangan dikelola secara bijaksana, berbagai impian besar seperti membeli rumah atau mengganti kendaraan disebut semakin memungkinkan untuk diwujudkan.

3. Shio Kerbau Shio Kerbau identik dengan kesabaran, konsistensi, dan kemampuan menjalani proses secara perlahan tetapi terarah. Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, termasuk ketika mengatur keuangan.

Sikap tersebut dalam ramalan disebut mulai memberikan hasil menjelang akhir tahun. Shio Kerbau berpotensi memperoleh keuntungan dari pekerjaan atau usaha yang sudah dibangun dalam waktu cukup lama.

Kabar mengenai promosi, peningkatan penghasilan, atau perkembangan usaha disebut dapat memperkuat kondisi finansial mereka. Bagi sebagian pemilik Shio Kerbau, rumah yang sebelumnya hanya menjadi target jangka panjang dipercaya mulai lebih realistis untuk diwujudkan.

4. Shio Babi Pemilik Shio Babi dikenal memiliki sifat optimistis dan mudah melihat sisi positif dalam berbagai keadaan. Meskipun terkadang dianggap terlalu santai, mereka dipercaya sering menemukan peluang ketika berada dalam situasi yang tepat.