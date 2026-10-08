Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 8 Oktober 2026: Perhatikan Leher dan Tenggorokan

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Kamis, 8 Oktober 2026 perlu diperhatikan terutama pada area leher dan tenggorokan.

Kesibukan yang cukup padat atau kebiasaan mempertahankan posisi tubuh terlalu lama dapat membuat bagian leher terasa kaku dan kurang nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika pekerjaan mengharuskan Taurus duduk di depan layar selama berjam-jam, luangkan waktu untuk mengubah posisi dan melakukan peregangan ringan.

Gerakan sederhana pada bahu dan leher dapat membantu tubuh terasa lebih rileks setelah terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Pola makan juga sebaiknya tidak diabaikan ketika aktivitas sedang meningkat.

AstroTalk menyarankan Taurus lebih memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi dan tidak terlalu sering memilih makanan berat atau terlalu manis.