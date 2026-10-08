Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 8 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Kamis, 8 Oktober 2026 secara umum berada dalam kondisi cukup baik, tetapi ketenangan pikiran tetap perlu menjadi perhatian.

Aktivitas fisik yang tidak terlalu berat bukan berarti Gemini bebas dari rasa lelah, sebab pikiran yang terus bekerja dapat menguras energi secara perlahan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya tidak membiarkan tekanan dan emosi yang mengganggu tersimpan terlalu lama.

Ketika mulai merasa kesal, cemas, atau tertekan, berikan diri sendiri waktu untuk menenangkan pikiran sebelum merespons situasi tertentu.

Menunda respons selama beberapa saat dapat membantu Gemini melihat persoalan dengan lebih jernih dan menghindari perkataan yang justru memperkeruh keadaan.

Pola istirahat juga perlu diperhatikan, terutama ketika pekerjaan membutuhkan konsentrasi tinggi sepanjang hari.