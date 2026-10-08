Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 8 Oktober 2026: Jaga Energi Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Kamis, 8 Oktober 2026 cukup berkaitan dengan suasana hati dan cara menjalani aktivitas sehari-hari.
Perasaan yang lebih tenang dan positif dapat membuat Leo menikmati berbagai kegiatan dengan lebih bersemangat.
Namun, rasa percaya diri yang tinggi tetap perlu diimbangi dengan kesadaran untuk memberikan tubuh waktu beristirahat.
Suasana hati yang menyenangkan dapat menjadi kesempatan bagi Leo untuk melakukan kegiatan yang benar-benar memberikan rasa nyaman.
Menekuni hobi juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga pikiran tetap rileks setelah menjalani kesibukan.
Jika Leo senang memasak, misalnya, mencoba hidangan baru dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus membantu lebih sadar terhadap makanan yang dikonsumsi.
Perhatikan kualitas bahan makanan dan usahakan tidak terlalu sering mengonsumsi makanan dengan kandungan gula, garam, atau lemak yang tinggi.
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Jawa Pos
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