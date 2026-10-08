Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 8 Oktober 2026: Tunjukkan Kemampuan dengan Percaya Diri

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Karier Libra pada Kamis, 8 Oktober 2026 membawa peluang untuk memperlihatkan kemampuan sekaligus memperoleh perhatian positif dari lingkungan kerja.
Usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten berpotensi mulai terlihat oleh atasan maupun rekan kerja yang selama ini mengikuti perkembangan pekerjaan Libra.
AstroTalk menggambarkan sektor karier Libra dalam arah yang cukup positif, terutama ketika kemampuan berkomunikasi dipadukan dengan rasa percaya diri yang tepat.
Jika memperoleh tanggung jawab baru, jangan langsung melihatnya sebagai tambahan beban yang harus dihindari.
Tugas tersebut justru bisa menjadi ruang bagi Libra untuk memperlihatkan kemampuan yang sebelumnya belum banyak mendapatkan kesempatan untuk muncul.
Libra tetap perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan bekerja sama dan keberanian mempertahankan pendapat sendiri.
Sikap mudah beradaptasi memang menjadi salah satu kelebihan Libra, tetapi bukan berarti harus selalu menyetujui setiap permintaan yang diberikan kepadanya.
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Jawa Pos
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