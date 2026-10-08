Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.32 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 8 Oktober 2026: Tunjukkan Kemampuan dengan Percaya Diri

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Karier Libra pada Kamis, 8 Oktober 2026 membawa peluang untuk memperlihatkan kemampuan sekaligus memperoleh perhatian positif dari lingkungan kerja.

Usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten berpotensi mulai terlihat oleh atasan maupun rekan kerja yang selama ini mengikuti perkembangan pekerjaan Libra.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menggambarkan sektor karier Libra dalam arah yang cukup positif, terutama ketika kemampuan berkomunikasi dipadukan dengan rasa percaya diri yang tepat.

Jika memperoleh tanggung jawab baru, jangan langsung melihatnya sebagai tambahan beban yang harus dihindari.

Tugas tersebut justru bisa menjadi ruang bagi Libra untuk memperlihatkan kemampuan yang sebelumnya belum banyak mendapatkan kesempatan untuk muncul.

Libra tetap perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan bekerja sama dan keberanian mempertahankan pendapat sendiri.

Sikap mudah beradaptasi memang menjadi salah satu kelebihan Libra, tetapi bukan berarti harus selalu menyetujui setiap permintaan yang diberikan kepadanya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Kamis, 8 Oktober 2026: Bangun Relasi di Tempat Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Kamis, 8 Oktober 2026: Bangun Relasi di Tempat Kerja

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.26 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Kamis, 8 Oktober 2026: Evaluasi Sebelum Melangkah - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Kamis, 8 Oktober 2026: Evaluasi Sebelum Melangkah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.40 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 8 Oktober 2026: Pertahankan Fokus Saat Bekerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 8 Oktober 2026: Pertahankan Fokus Saat Bekerja

Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore