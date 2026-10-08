Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 8 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Kamis, 8 Oktober 2026 perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan kebiasaan makan dan kenyamanan sistem pencernaan.
Gangguan ringan pada perut mungkin saja muncul jika Aquarius mengabaikan pola makan atau terlalu sering memilih makanan yang kurang baik bagi tubuh.
Kesibukan pekerjaan sebaiknya tidak menjadi alasan untuk melewatkan waktu makan.
Menjaga jadwal makan tetap teratur dapat membantu tubuh memperoleh energi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sepanjang hari.
Aquarius juga sebaiknya mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji atau hidangan yang terlalu berat secara berlebihan.
Ketika perut mulai terasa kurang nyaman, pilih makanan dengan porsi yang lebih ringan dan lebih mudah dicerna.
Kebutuhan cairan juga tidak boleh dilupakan karena hidrasi yang cukup menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima.
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Jawa Pos
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