3 Weton yang Dipercaya Punya Aura Sultan, Rezekinya Konon Mengalir Terus

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki perjalanan finansial yang berbeda. Ada yang harus melewati perjuangan panjang untuk mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dianggap lebih mudah menemukan peluang dan dukungan dalam perjalanan hidupnya.

Dalam tradisi Jawa, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton dipercaya bukan hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dapat digunakan sebagai bagian dari tafsir mengenai peruntungan dan jalan rezeki.

Beberapa weton bahkan mendapat julukan “weton sultan” karena dipercaya mempunyai aura kemakmuran dan kemampuan menarik peluang. Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan Primbon Jawa dan bukan jaminan seseorang akan kaya tanpa usaha.

Dikutip dari YouTube Mbah Mul, berikut tiga weton yang disebut memiliki peruntungan istimewa dalam urusan rezeki.

1. Minggu Kliwon Minggu Kliwon memiliki neptu 13, berasal dari hari Minggu yang bernilai 5 dan pasaran Kliwon dengan nilai 8.

Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan mempunyai pembawaan kuat dan kemampuan melihat peluang yang cukup baik. Mereka disebut memiliki “tangan dingin”, terutama ketika menjalankan usaha.

Peluang yang datang kepada Minggu Kliwon dipercaya terkadang muncul dari arah yang tidak disangka. Usaha yang awalnya sederhana bahkan disebut dapat berkembang apabila dikelola dengan tekun dan konsisten.

Meski begitu, peruntungan tersebut dipercaya perlu diimbangi dengan sikap rendah hati. Terlalu nyaman dengan keadaan atau merasa sudah berada di puncak dapat membuat seseorang lengah dalam mengelola apa yang telah dimilikinya.

Karena itu, dalam kepercayaan Primbon Jawa, Minggu Kliwon dianjurkan tetap menjaga kerja keras, tidak mudah terlena, dan menggunakan rezeki dengan bijaksana.