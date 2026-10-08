Rezeki Datang Setelah Berubah, 8 Weton Ini Konon Punya Peruntungan Istimewa

JawaPos.com – Perubahan dalam hidup sering kali dimulai dari hal-hal sederhana. Meninggalkan kebiasaan buruk, lebih disiplin mengelola keuangan, hingga belajar mengambil keputusan dengan lebih bijak dipercaya dapat membawa seseorang menuju kondisi kehidupan yang lebih baik.
Dalam tradisi Primbon Jawa, keberuntungan seseorang tidak hanya dikaitkan dengan weton atau hari kelahiran. Perilaku dan sikap seseorang juga dipercaya memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidupnya. Karena itu, perubahan menuju kebiasaan yang lebih positif kerap dimaknai sebagai upaya membuka jalan menuju keberuntungan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut berpotensi mengalami perubahan dalam urusan rezeki setelah mulai meninggalkan kebiasaan yang dianggap kurang baik.
Beberapa di antaranya dikaitkan dengan kebiasaan boros, sulit mengendalikan keinginan, terlalu mudah mempercayai orang lain, hingga gemar menunda pekerjaan. Ketika kebiasaan tersebut mulai diperbaiki, pemilik weton ini dipercaya memiliki peluang memasuki fase kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam persoalan finansial.
Berikut delapan weton yang dimaksud:
Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang memiliki kepekaan dan sisi spiritual kuat. Namun, dalam ramalan Primbon Jawa, pemilik weton ini disebut perlu lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran.
Sikap terlalu mudah membantu orang lain atau mengeluarkan uang tanpa perhitungan terkadang dapat membuat kondisi keuangan menjadi kurang stabil.
Ketika mulai belajar membatasi pengeluaran, menabung, dan lebih bijak menggunakan uang, kondisi finansial dipercaya perlahan membaik. Dalam ramalan tersebut, perubahan kebiasaan ini disebut dapat membuka peluang datangnya rezeki sekaligus membantu menyelesaikan beban keuangan.
Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang memiliki etos kerja dan ketekunan tinggi. Mereka sering kali rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan sampai mengesampingkan kepentingan pribadi.
Kondisi tersebut terkadang membuat pengeluaran menjadi tidak terkendali atau memunculkan beban finansial tertentu.
Primbon Jawa menyebut perubahan dapat terjadi ketika Senin Legi mulai mampu menentukan batas dan tidak lagi memaksakan diri demi memenuhi tuntutan atau gengsi. Dari sana, peluang finansial dipercaya dapat terbuka melalui peningkatan pendapatan, bantuan orang lain, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Pemilik weton Rabu Pon dikenal memiliki kemampuan mengatur sesuatu dengan baik. Namun, sifat terlalu perfeksionis dan sulit menerima kegagalan disebut dapat menjadi tantangan tersendiri.
Tekanan tersebut dalam ramalan dikaitkan dengan kecenderungan mencari pelampiasan, termasuk melalui pembelian barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
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