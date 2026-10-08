Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Rezekinya Mengalir, 5 Shio Ini Disebut Bisa Membawa Hoki untuk Orang di Sekitarnya

Ilustrasi seseorang yang menjadi perpanjangan tangan dewa uang - Image

Ilustrasi seseorang yang menjadi perpanjangan tangan dewa uang

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang tidak hanya dikaitkan dengan usaha dan keputusan yang diambil, tetapi juga dengan shio yang menaunginya.

Ada beberapa shio yang dipercaya memiliki energi positif kuat, terutama dalam urusan kemakmuran dan peluang finansial. Mereka dianggap memiliki kemampuan alami untuk menemukan kesempatan dan menarik hal-hal baik dalam kehidupannya.

Dilansir dari YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat dalam urusan rezeki. Bahkan, menurut kepercayaan tersebut, energi positif yang mereka miliki dapat memberikan pengaruh baik kepada orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki aura kemakmuran tersebut?

1. Shio Naga

Dalam budaya Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kebesaran, dan keberuntungan. Tidak mengherankan jika shio ini kerap dikaitkan dengan ambisi besar dan peluang yang menjanjikan.

Pemilik Shio Naga dipercaya memiliki keberanian untuk mengambil langkah besar. Mereka juga cenderung mampu melihat peluang yang mungkin dilewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, karakter tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju perkembangan yang lebih baik. Ketika bekerja bersama orang lain, semangat dan keberanian Naga juga dianggap dapat menular kepada lingkungan sekitarnya.

Karena itulah, dalam ramalan tradisional, Shio Naga kerap digambarkan sebagai salah satu simbol kemakmuran.

2. Shio Kerbau

Berbeda dengan Naga yang identik dengan kekuatan dan ambisi, Kerbau lebih sering dikaitkan dengan ketekunan serta konsistensi.

Shio Kerbau dipercaya bukan tipe yang mengejar kekayaan secara instan. Mereka lebih mengandalkan kerja keras, kesabaran, dan kemampuan membangun sesuatu secara bertahap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 6 Weton Ini Konon Sedang Berada di Fase Hoki - Image
Zodiak

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 6 Weton Ini Konon Sedang Berada di Fase Hoki

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.25 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki dan Mendapat Kesempatan Langka Mulai 8 Oktober, Penasaran? - Image
Zodiak

4 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki dan Mendapat Kesempatan Langka Mulai 8 Oktober, Penasaran?

Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.24 WIB

3 Zodiak yang Punya Nasib Baik di Akhir Tahun 2026, Mulai Oktober Hoki Datangkan Banyak Hal Baik - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Punya Nasib Baik di Akhir Tahun 2026, Mulai Oktober Hoki Datangkan Banyak Hal Baik

Kamis, 8 Oktober 2026 | 11.14 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore