Rezekinya Mengalir, 5 Shio Ini Disebut Bisa Membawa Hoki untuk Orang di Sekitarnya

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang tidak hanya dikaitkan dengan usaha dan keputusan yang diambil, tetapi juga dengan shio yang menaunginya.

Ada beberapa shio yang dipercaya memiliki energi positif kuat, terutama dalam urusan kemakmuran dan peluang finansial. Mereka dianggap memiliki kemampuan alami untuk menemukan kesempatan dan menarik hal-hal baik dalam kehidupannya.

Dilansir dari YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat dalam urusan rezeki. Bahkan, menurut kepercayaan tersebut, energi positif yang mereka miliki dapat memberikan pengaruh baik kepada orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki aura kemakmuran tersebut?

1. Shio Naga Dalam budaya Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kebesaran, dan keberuntungan. Tidak mengherankan jika shio ini kerap dikaitkan dengan ambisi besar dan peluang yang menjanjikan.

Pemilik Shio Naga dipercaya memiliki keberanian untuk mengambil langkah besar. Mereka juga cenderung mampu melihat peluang yang mungkin dilewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, karakter tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju perkembangan yang lebih baik. Ketika bekerja bersama orang lain, semangat dan keberanian Naga juga dianggap dapat menular kepada lingkungan sekitarnya.

Karena itulah, dalam ramalan tradisional, Shio Naga kerap digambarkan sebagai salah satu simbol kemakmuran.

2. Shio Kerbau Berbeda dengan Naga yang identik dengan kekuatan dan ambisi, Kerbau lebih sering dikaitkan dengan ketekunan serta konsistensi.