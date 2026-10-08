Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 6 Weton Ini Konon Sedang Berada di Fase Hoki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan hari kelahiran dengan pasaran yang kemudian menghasilkan nilai neptu.

Bagi sebagian masyarakat yang masih memegang kepercayaan Primbon Jawa, perhitungan weton juga kerap digunakan untuk membaca peluang kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan rezeki.

Ada sejumlah weton yang dalam ramalan tertentu disebut sedang berada dalam fase peruntungan yang lebih baik. Kondisi tersebut digambarkan sebagai masa ketika usaha yang dilakukan mulai menunjukkan hasil dan berbagai peluang finansial lebih mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut tengah berada dalam fase “pancaran rezeki besar”. Mereka dipercaya memiliki peluang untuk mengalami peningkatan kondisi finansial apabila mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.

Berikut keenam weton tersebut:

1. Jumat Legi Jumat Legi dikenal sebagai weton yang memiliki pembawaan lembut, tenang, dan cenderung menghindari konflik. Meski begitu, mereka dipercaya mempunyai keteguhan ketika sudah menetapkan tujuan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Jumat Legi disebut sedang berada dalam fase peruntungan yang positif. Berbagai hal yang sebelumnya berjalan lambat dipercaya mulai menemukan titik terang.

Peluang tersebut bisa datang melalui pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang-orang yang pernah dikenal sebelumnya. Kesempatan yang sempat tertunda juga dipercaya dapat kembali terbuka.

Kunci bagi Jumat Legi adalah menjaga konsistensi dan tidak mudah terlena ketika kondisi mulai membaik. Sikap bersyukur serta kemampuan mengelola hasil yang diperoleh dipercaya menjadi bekal penting untuk mempertahankan kemapanan.