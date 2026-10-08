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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat 9 Oktober 2026: Jaga Perasaan dan Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Pisces besok Jumat 9 Oktober 2026 membawa perhatian pada keseimbangan antara perasaan, hubungan, keuangan, pekerjaan, dan kondisi tubuh.

Pisces mungkin lebih sensitif terhadap suasana di sekitar sehingga penting untuk tidak terlalu mudah menyerap masalah orang lain.

Dalam asmara, keterbukaan menjadi kunci agar hubungan tidak dipenuhi dugaan atau harapan yang tidak pernah disampaikan.

Kondisi keuangan perlu mendapat perhatian lebih karena ada kecenderungan pengeluaran muncul ketika Pisces sedang mengikuti keinginan atau berusaha membantu orang lain.

Di tempat kerja, perkembangan tidak harus selalu terlihat dalam bentuk hasil besar karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru dapat membawa kemajuan.

Sementara dari sisi kesehatan, Jumat menjadi waktu yang baik untuk memperlambat ritme, menjaga pola istirahat, dan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan energi.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Jumat, 9 Oktober 2026.

Asmara Pisces

Hubungan asmara Pisces besok membutuhkan komunikasi yang jujur dan sederhana.

Jika ada sesuatu yang selama ini mengganggu pikiran, jangan berharap pasangan bisa langsung memahami tanpa penjelasan.

Pisces memiliki kecenderungan untuk menyimpan perasaan terlalu lama karena tidak ingin membuat orang lain merasa terbebani.

Namun, kebiasaan tersebut justru dapat membuat pasangan salah memahami sikap Anda.

Cobalah menyampaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan dengan cara yang tenang tanpa menjadikan percakapan sebagai ajang menyalahkan.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, hubungan akan terasa lebih dekat ketika kedua pihak mau saling mendengarkan.

Tidak perlu selalu mencari solusi setiap kali pasangan menceritakan masalah.

Editor: Novia Tri Astuti
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