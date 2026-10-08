Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini membawa energi yang cukup hangat dalam kehidupan pribadi.

Transit Bulan melalui Virgo membuat waktu bersama keluarga menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar bagi Sagitarius.

Di tengah aktivitas yang padat, luangkan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat.

Sagitarius juga perlu lebih memperhatikan pola makan dengan memilih makanan bergizi dan seimbang serta mengurangi konsumsi makanan cepat saji.

Dalam urusan asmara, Sagitarius yang sudah memiliki pasangan mungkin merasa ruang geraknya sedikit terbatas. Perasaan tersebut sebaiknya tidak dipendam terlalu lama agar tidak berkembang menjadi ketegangan dalam hubungan.

Sementara itu, Sagitarius yang memiliki pekerjaan dengan banyak aktivitas duduk perlu rutin berdiri, melakukan peregangan, dan berjalan sebentar agar tubuh tidak terlalu kaku.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Sagitarius selengkapnya pada Jumat, 9 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.