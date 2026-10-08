Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 8 Oktober 2026 | 21.32 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini membawa energi yang cukup hangat dalam kehidupan pribadi.

Transit Bulan melalui Virgo membuat waktu bersama keluarga menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar bagi Sagitarius.

Di tengah aktivitas yang padat, luangkan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat.

Sagitarius juga perlu lebih memperhatikan pola makan dengan memilih makanan bergizi dan seimbang serta mengurangi konsumsi makanan cepat saji.

Dalam urusan asmara, Sagitarius yang sudah memiliki pasangan mungkin merasa ruang geraknya sedikit terbatas. Perasaan tersebut sebaiknya tidak dipendam terlalu lama agar tidak berkembang menjadi ketegangan dalam hubungan.

Sementara itu, Sagitarius yang memiliki pekerjaan dengan banyak aktivitas duduk perlu rutin berdiri, melakukan peregangan, dan berjalan sebentar agar tubuh tidak terlalu kaku.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Sagitarius selengkapnya pada Jumat, 9 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Sagitarius

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Kamis, 8 Oktober 2026 | 21.29 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Kamis, 8 Oktober 2026 | 21.25 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.48 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore