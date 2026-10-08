Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini menunjukkan kondisi yang cukup stabil meski suasana hati mungkin mengalami sedikit perubahan.

Transit Bulan melalui Virgo dapat membuat emosi Capricorn naik turun, tetapi secara keseluruhan keadaan masih terasa terkendali.

Dalam menjalani aktivitas, Capricorn perlu memberikan perhatian lebih pada kesehatan tenggorokan. Hindari terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman yang sangat dingin agar tubuh tetap nyaman.

Dalam hubungan asmara, perbedaan pendapat atau kesalahpahaman mungkin terjadi. Jangan membiarkan persoalan kecil berkembang menjadi pertengkaran besar.

Sementara itu, di tempat kerja Capricorn perlu sedikit meningkatkan kecepatan agar berbagai tanggung jawab dapat diselesaikan tepat waktu.

Mari simak ramalan lengkap zodiak Capricorn seperti yang telah dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Capricorn