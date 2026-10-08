Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 8 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Perhatian

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 8 Oktober 2026 dapat terasa lebih hangat melalui perhatian sederhana yang diberikan dengan tulus.

Capricorn yang sudah memiliki pasangan berpeluang menciptakan momen berkesan lewat tindakan spontan atau kejutan kecil yang tidak harus dipersiapkan secara rumit.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perhatian tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang mahal.

Sikap sederhana seperti mengingat hal yang disukai pasangan, memberikan kejutan kecil, atau meluangkan waktu secara khusus justru dapat membuat orang yang disayangi merasa lebih dihargai.

Capricorn yang selama ini lebih sering menunjukkan perasaan melalui tindakan dapat memanfaatkan cara tersebut untuk mempererat hubungan.

Jika kesibukan pekerjaan membuat waktu bersama pasangan berkurang, cobalah memberikan ruang lebih banyak untuk menikmati kebersamaan.