Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Senin, 5 Oktober 2026 cenderung cukup baik, tetapi keseimbangan antara bergerak dan beristirahat tetap perlu dijaga.

Energi yang terasa cukup besar mungkin membuat Libra ingin menyelesaikan berbagai aktivitas sekaligus.

Meski demikian, jangan sampai tubuh yang sedang terasa bugar membuat Libra mengabaikan kebutuhan untuk berhenti sejenak dan memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, yoga, maupun peregangan dapat menjadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap aktif tanpa memberikan beban yang berlebihan.

Melakukan kegiatan di luar ruangan juga dapat membantu Libra mendapatkan suasana berbeda ketika pikiran mulai terasa penuh akibat rutinitas.

Jika pekerjaan mengharuskan Libra menggunakan komputer atau ponsel dalam waktu lama, berikan jeda secara berkala agar mata dan pikiran tidak terus bekerja tanpa kesempatan untuk beristirahat.