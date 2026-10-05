Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Senin, 5 Oktober 2026 cenderung cukup baik, tetapi keseimbangan antara bergerak dan beristirahat tetap perlu dijaga.

Energi yang terasa cukup besar mungkin membuat Libra ingin menyelesaikan berbagai aktivitas sekaligus.

Meski demikian, jangan sampai tubuh yang sedang terasa bugar membuat Libra mengabaikan kebutuhan untuk berhenti sejenak dan memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, yoga, maupun peregangan dapat menjadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap aktif tanpa memberikan beban yang berlebihan.

Melakukan kegiatan di luar ruangan juga dapat membantu Libra mendapatkan suasana berbeda ketika pikiran mulai terasa penuh akibat rutinitas.

Jika pekerjaan mengharuskan Libra menggunakan komputer atau ponsel dalam waktu lama, berikan jeda secara berkala agar mata dan pikiran tidak terus bekerja tanpa kesempatan untuk beristirahat.

Kebutuhan cairan juga sebaiknya tidak diabaikan karena hidrasi yang cukup dapat membantu menjaga kondisi tubuh sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 5 Oktober 2026: Perhatikan Mata dan Pendengaran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 5 Oktober 2026: Perhatikan Mata dan Pendengaran

Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Tubuh

Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.28 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore