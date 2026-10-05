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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.45 WIB

Ramalan Zodiak Aries 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries cenderung plin-plan dalam hal cinta. Kuncinya adalah kebebasan. Masalah dengan pola pikir ini bisa saja disalahartikan. 

Pasangan mungkin berpikir bahwa aries tidak lagi tertarik padanya. Ingatkan pasangan aries juga membutuhkan waktu dan ruang untuk melakukan berbagai hal sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 5 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menghilangkan keraguan dalam urusan percintaan. Terkait karir, jangan stres karena performa bekerja aries akan baik-baik saja.

Sementara itu, berolahragalah saat mengalami nyeri dan sakit yang belum diketahui. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Cinta Aries

Keraguan dalam urusan percintaan bisa membuat aries kehilangan kesempatan untuk bertemu pasangan ideal. Akan lebih baik jika aries mengesampingkan rasa malu dan berani mengungkapkan isi hati. Manfaatkan kesempatan ini untuk berbahagia.

Editor: Novia Tri Astuti
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