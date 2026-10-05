Ramalan Zodiak Aries 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries cenderung plin-plan dalam hal cinta. Kuncinya adalah kebebasan. Masalah dengan pola pikir ini bisa saja disalahartikan.

Pasangan mungkin berpikir bahwa aries tidak lagi tertarik padanya. Ingatkan pasangan aries juga membutuhkan waktu dan ruang untuk melakukan berbagai hal sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 5 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menghilangkan keraguan dalam urusan percintaan. Terkait karir, jangan stres karena performa bekerja aries akan baik-baik saja.

Sementara itu, berolahragalah saat mengalami nyeri dan sakit yang belum diketahui. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Cinta Aries