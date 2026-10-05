Ramalan Zodiak Leo 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Cinta dan kehidupan asmara zodiak leo, kemungkinan akan bernuansa jauh lebih indah dan romantis. Mata leo cenderung berbinar saat berbicara atau bahkan memikirkan orang yang paling disayangi. Cahaya akan mengelilingi dan menarik seseorang ke sisi leo, meskipun tidak sedang mencari pasangan saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 5 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Sebaiknya zodiak leo tidak terlalu larut dalam kekecewaan karena belum bertemu seseorang yang tepat. Terkait karir, teruslah melakukan pekerjaanmu dengan cara yang benar.

Sementara itu, leo akan segera melihat perubahan setelah mulai makan dengan baik dan berolahraga. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.

Cinta Leo

Leo mungkin merasa sedikit kecewa terhadap beberapa calon pasangan yang baru-baru ini ditemui. Mungkin, mereka ternyata tidak sesuai harapan. Meskipun harapan leo tinggi, butuh waktu lama untuk menemukan pasangan yang tepat.