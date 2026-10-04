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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.57 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Minggu, 4 Oktober 2026: Lepaskan Bayang Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Minggu, 4 Oktober 2026 dapat membawa kembali kenangan tentang seseorang yang pernah dekat di masa lalu.

Virgo yang masih sendiri mungkin lebih sering memikirkan sosok tersebut ketika memiliki waktu luang untuk merenung atau berada di tengah suasana yang mengingatkan pada pengalaman sebelumnya.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kemunculan kembali kenangan lama tidak selalu berarti Virgo harus mencoba menghidupkan hubungan tersebut.

Sebelum mengambil langkah, Virgo sebaiknya memahami alasan di balik perasaan yang muncul secara tiba-tiba.

Cobalah membedakan apakah masih terdapat perasaan yang belum terselesaikan atau Virgo sebenarnya hanya merindukan kenyamanan dan suasana yang pernah dirasakan ketika bersama orang tersebut.

Memahami hal itu dapat membantu Virgo menentukan sikap tanpa terburu-buru mengikuti emosi sesaat.

Jika saat ini terdapat seseorang yang mulai mendekat, jangan menjadikan hubungan masa lalu sebagai standar untuk menilai orang baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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