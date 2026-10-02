Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.11 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 2 Oktober 2026: Hindari Drama yang Tidak Perlu

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 mengingatkan pentingnya menjaga diri agar tidak mudah terbawa persoalan yang sebenarnya tidak perlu diperpanjang.

Libra mungkin berada dalam situasi ketika pasangan atau orang terdekat membawa suatu masalah ke dalam percakapan dengan suasana yang cukup emosional.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum memberikan respons, Libra dapat mempertimbangkan apakah persoalan tersebut memang membutuhkan keterlibatan lebih jauh atau justru lebih baik dibiarkan mereda.

Tidak setiap perbedaan harus menjadi perdebatan dan tidak semua argumen perlu dibuktikan siapa yang paling benar.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, kemampuan mengendalikan respons dapat membantu hubungan tetap nyaman meskipun terdapat pandangan yang berbeda.

Jika muncul persoalan, pilih waktu ketika kedua pihak sudah lebih tenang agar pembicaraan dapat berlangsung tanpa saling menyalahkan.

Libra juga perlu mengingat bahwa menjaga hubungan bukan hanya tentang menyelesaikan masalah yang muncul.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 2 Oktober 2026: Hubungan Mulai Mengarah Lebih Serius - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 2 Oktober 2026: Hubungan Mulai Mengarah Lebih Serius

Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.09 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 2 Oktober 2026: Buka Diri pada Kedekatan Baru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 2 Oktober 2026: Buka Diri pada Kedekatan Baru

Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Jumat, 2 Oktober 2026: Bahas Masa Depan Bersama Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Jumat, 2 Oktober 2026: Bahas Masa Depan Bersama Pasangan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore